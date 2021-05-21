Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 мая 2021 года: за сутки в регионе заразилось ещё 142 человека
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
По данным на 01:00 21 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 142 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 116 527 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 90 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 111 663 жителей Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 3 465 человек, ещё восемнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Примечательно, что в 27 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Статистика зараженных по коронавирусу на 21 мая
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 576 человек) и на Бору (5 757 человек). Следом идёт Павловский (2 996 человек) и Балахнинский (2 966 человек) районы.
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны.
Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 312,5 тысяч человек.
Также мы сообщали, что сразу три дополнительных пункта вакцинации откроется в Нижнем Новгороде – в Канавинском и Сормовском районах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!