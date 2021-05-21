Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 мая 2021 года: за сутки в регионе заразилось ещё 142 человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 21 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 142 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 116 527 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 90 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 111 663 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 465 человек, ещё восемнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 27 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 21 мая Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 576 человек) и на Бору (5 757 человек). Следом идёт Павловский (2 996 человек) и Балахнинский (2 966 человек) районы.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны.

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 312,5 тысяч человек.

Также мы сообщали, что сразу три дополнительных пункта вакцинации откроется в Нижнем Новгороде – в Канавинском и Сормовском районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!