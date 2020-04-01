Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 1 апреля 2020 года составило двенадцать человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде составило 12 человек на 1 апреля 2020 года. За минувшие сутки в областном центре не выявлено ни одного нового случая заболевания.

«Комсомолка» писала, что 31 марта в регионе зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Новый случай заражения завозной: пациент приехал из эпидемиологически неблагополучного региона.

При этом из второй инфекционной больницы выписались трое поборовших коронавирус нижегородцев. Лабораторные исследования показали, что у них больше нет COVID-19.

Одна из выписанных пациенток, которая подцепила вирус во время поездки в Германию, рассказала, как именно выяснилось наличие в ее организме коронавируса.

- Я очень признательна работникам поликлиники, которые сразу откликнулись на мой звонок с сообщением, что я вернулась из заграничной поездки и опасаюсь за свое здоровье. Ко мне приехала бригада медиков. Они взяли анализы, и уже на следующий день меня экстренно госпитализировали, - вспоминает нижегородка.

В изолированном боксе пациентка провела две недели. Изначально ее состояние было средней тяжести, но болезнь протекала без осложнений.

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