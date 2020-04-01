2020-04-01T17:24:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция от коронавируса в Нижнем Новгороде: что и как обрабатывают в городе от вируса

Администрациям районов поручено соблюдать рекомендации по дезинфекции общественных мест от коронавирусной инфекции
Елена КАРАЛ
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Дезинфекция от коронавируса в Нижнем Новгороде: что и как обрабатывают в городе от вируса. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего НовгородаДезинфекция от коронавируса в Нижнем Новгороде: что и как обрабатывают в городе от вируса. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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Городские службы проводят уборку общественных территорий с применением дезинфицирующих средств. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил им тщательно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и правительства Нижегородской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

1 апреля сотрудниками были обработаны подземный и надземный пешеходные переходы в Советском районе города.

По словам заместителя начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района Алексея Фурцева, обрабатывать «подземку» на площади Лядова и надземный переход на проспекте Гагарина в районе остановки «Университет» планируется минимум дважды в неделю.

Дезинфекция от коронавируса в Нижнем Новгороде: что и как обрабатывают в городе от вируса. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дезинфекция от коронавируса в Нижнем Новгороде: что и как обрабатывают в городе от вируса. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

- Дезинфицировать от коронавируса подземный пешеходный переход на площади Лядова и надземный переход на проспекте Гагарина в районе остановки «Университет» планируется не реже двух раз в неделю. Кроме того, регулярно проводится влажная уборка в подъездах многоквартирных домов. Все это делается для безопасности горожан и в целях предотвращения распространения инфекции, - сказал Алексей Фурцев.

При этом в администрации Нижнего Новгорода напомнили горожанам о необходимости соблюдения правил личной гигиены и режима полной изоляции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В то же время нижегородцы обсуждают качество уборки подъездов в соцсетях. В сообществе «Союз собственников жилья в Нижегородской области» горожане рассказывают о том, как проводится дезинфекция в их домах.

Нижегородцы обсуждают уборку подъездов в соцсетях. ФОТО: Ассоциация домоуправляющих компаний

Нижегородцы обсуждают уборку подъездов в соцсетях. ФОТО: Ассоциация домоуправляющих компаний

- В Канавинском районе и в хорошее время не убирались. ДУКи только деньги собирают – это их работа, - написала Люда Антонова.

- У нас в Ленинском районе более-менее убирают. Уборщица и до «короны» протирала дезинфицирующими средствами кнопки лифта и ручки при входе, - отметил Тимофей Кондратов.

- У нас в Московском районе не убирают. На этой неделе даже не подметали! Влажную уборку - только по личному обращению. Дезинфицирующими средствами никогда не протирали, дверь в подъезд даже визуально грязная, - пишет Елена Валекаева.

- Адмирала Васюнина 12/3: два раза в месяц моют лестницы, два раза подметают. На прошлой неделе мыли лестницы с хлоркой, - похвасталась Елена Глазкова.

- У нас в ТСЖ совсем не было уборок за все время его существования. У председателя один ответ: «Жалуйтесь». Еще понимать бы, кому жаловаться, - сетует Елена Горбунова.

- Мы сами убираем. Иногда. Перед Пасхой, Рождеством, дважды в год во время субботников. Ну и в День Парижской коммуны – святое дело, - шутит Маргарита Соболева.

Напомним, Госжилинспекция по Нижегородской области рекомендовала проводить дезинфекцию подъездов нижегородских домов не реже двух раз в день. Меры профилактики обсудили более чем с сотней управляющих компаний Нижегородской области.

Руководитель ГЖИ Игорь Сербул также сообщил, что необходимо каждый час протирать дезинфицирующими средствами кнопки лифтов, ручки дверей, домофоны, почтовые ящики и выключатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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