«Брызнул в лицо перцовым баллончиком»: В Нижнем Новгороде напали на пожилую женщину и отобрали все деньги и документы

В Нижнем Новгороде совершено еще одно нападение с использованием перцового баллончика – на этот раз неизвестные напали на пожилую женщину прямо у дверей собственного дома.

- 10 марта незнакомый мужчина напал на мою маму во дворе дома № 5 по улице Арсеньева, - рассказал нижегородец Константин Касаткин в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Преступник брызнул маме в лицо перцовым баллончиком, вырвал сумку и убежал. К счастью, серьезных травм она не получила – просто испугалась.

К счастью, серьезных травм женщина не получила.Фото: СОЦСЕТИ

Это нападение попало на камеры видеонаблюдения, установленные рядом с подъездом. На кадрах видно, что мужчина подошел к дому еще до прихода пенсионерки и поджидал ее там.

- Я полагаю, что этот парень заранее спланировал нападение и ждал маму у подъезда, - рассказал «Комсомолке» Константин Касаткин. – Он вырвал у нее сумку, в которой находилось 7 тысяч рублей и дорогие очки. Там же были все документы: паспорта, водительские права, медицинские полисы, справка об инвалидности отца. В настоящее время удалось восстановить только паспорт. Все остальные документы сейчас остаются в подвешенном состоянии из-за карантина.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Установить личность нападавшего пока не удалось. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят позвонить в полицию.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, несколько дней назад мы уже писали еще об одном нападении с использованием перцового баллончика. Тогда нападение было совершено в результате долгого спора между соседями.

КСТАТИ

Если вы узнали нападавшего или стали свидетелем этого происшествия, просьба позвонить сотрудникам нижегородской полиции или родственникам пострадавшей по телефону – 89302860853.