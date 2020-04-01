Кредитные каникулы в Нижнем Новгороде из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Поддержать граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов из-за пандемии, рекомендует финансовым организациям Банк России. Кроме того, приняты поправки в закон о ЦБ, подготовленные по поручению Президента РФ Владимира Путина. Благодаря им на кредитные каникулы в Нижнем Новгороде из-за коронавируса смогут рассчитывать граждане и индивидуальные предприниматели, наиболее пострадавшие от пандемии.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, каникулы затронут как потребительские, так и ипотечные кредиты. Заемщики смогут обращаться в кредитную организацию за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Их обязаны предоставить в случае, если доходы заемщика за предыдущий месяц упали на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным заработком за прошлый год.

Чтобы каникулы предоставили, нужно просто позвонить в свой банк. Там вправе потребовать пакет документов, которые подтверждают факт снижения доходов. Предоставлять сразу документы от заемщика не требуется. Сделать это можно в течение 90 дней с момента обращения.

Чтобы ограничить негативное влияние пандемии на финансовое благополучие граждан, Банк России рекомендует финучреждениям оперативно рассматривать и принимать решения, удовлетворяющие заявления заемщиков. Желательно исключить при этом начисление людям повышенных процентов, штрафов и пени, отмечается в сообщении пресс-службы Центробанка.

Напомним, 25 марта глава государства Владимир Путин обозначил меры, призванные помочь пережить период пандемии коронавируса в 2020 году. В их число входят и кредитные каникулы длительностью в шесть месяцев.

- Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: если его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется без всяких штрафных санкций, - заявил Владимир Путин.

Поправки в закон о ЦБ, принятый Госдумой также предполагают введение кредитных каникул для субъектов малого и среднего бизнеса отраслей, которые максимально пострадали от пандемии. Их перечень предстоит определить правительству.

Что касается рекомендаций Банка России по данному вопросу, то пока он считает целесообразным поддержать кредитование организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма, гостиничного бизнеса. Поддержку также предлагается распространить на другие отрасли: организации общепита, сферы искусства, развлечений, спорта и отдыха, деятельность по организации выставок и конференций, образовательные услуги, стоматологическую практику и розничную торговлю непродовольственными товарами.

В перечень рекомендуемых отраслей также вошла деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных зданий и помещений, таких как выставочные залы и торгово-развлекательные площади.

По кредитам для этих отраслей, реструктуризированным из-за пандемии, ЦБ предлагает банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика до 30 сентября.