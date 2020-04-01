2020-04-01T13:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление школьных проездных билетов Нижнем Новгороде с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

Рассказываем, какие компенсационные меры ввело нижегородское правительство в отношении льготных категорий граждан
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Режим самоизоляции на дому фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте.Режим самоизоляции на дому фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 30 марта, фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте. Но собираются ли власти продлить действие проездных билетов в Нижнем Новгороде после периода всеобщей самоизоляции?

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что, согласно распоряжению губернатора, в регионе приостановлено действие льготных и бесплатных проездных, в том числе школьных.

Тогда же были введены компенсационные меры. Они, по мысли властей, дадут льготникам возможность воспользоваться своими правами на льготный проезд после снятия всех ограничений в полном объеме.

Сообщалось, что действующие в марте льготные проездные на неограниченное число поездок будут автоматически продлены на месяц, а неиспользованные поездки по льготным проездным на 20 и 40 поездок теперь «не сгорают». Этими льготными проездными можно будет оплачивать проезд до тех пор, пока не закончатся все поездки. Трехмесячный срок действия льготных проездных на 20 и 40 поездок отменяется.

Напомним, с 30 марта Нижний Новгород живет в режиме самоизоляции. Главное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Например, чтобы выгулять домашних животных (в радиусе 100 метров от дома), сходить в ближайший магазин за продуктами или товарами первой необходимости, а также в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Однако позже глава региона внес изменения в указ, уточнив организации и случаи, на которых не распространяются ограничения в период режима самоизоляции. Там же подробно рассказывается, что некоторым нижегородцам понадобятся спецпропуска, чтобы добраться до места работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижегородской области временно запретили плановое посещение поликлиник

С 30 марта в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь (подробности)

Выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде

Количество зараженных увеличилось до двенадцати (подробности)

Глеб Никитин ответил на вопросы, связанные с режимом всеобщей самоизоляции

Губернатор Нижегородской области рассказал, можно ли передвигаться на автомобиле, покидать город и бегать по утрам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 730 тысяч человек проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Интернет-проект «Спорт Порт Онлайн» стартовал 1 апреля
Бесхозную дорогу на подъезде к Дзержинску передадут в областную собственность по поручению Глеба Никитина
Денис Мантуров о назначении Егора Полякова: «Правительство Нижегородской области получило достойное усиление»
Андрей Петров: «Голосование - это гражданский долг каждого, кто считает себя настоящим россиянином»
Мастерят запруды и готовятся к потомству: В Навашинском заказнике активизировались бобры
Восемь застройщиков получили право привлекать средства нижегородских дольщиков при помощи эскроу-счетов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом
Стало известно, как в России будут собирать налоги на вклады
300 сотрудников уполномоченных органов будут охранять рыбу в нижегородских водоемах во время нереста
Егор Поляков назначен заместителем губернатора по финансово-экономическому блоку
ННГАСУ разработал технологию по устранению оползня на Похвалинском съезде
В поликлинике №1 Приокского района завершился капремонт