Продление школьных проездных билетов Нижнем Новгороде с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

Режим самоизоляции, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 30 марта, фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте. Но собираются ли власти продлить действие проездных билетов в Нижнем Новгороде после периода всеобщей самоизоляции?

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что, согласно распоряжению губернатора, в регионе приостановлено действие льготных и бесплатных проездных, в том числе школьных.

Тогда же были введены компенсационные меры. Они, по мысли властей, дадут льготникам возможность воспользоваться своими правами на льготный проезд после снятия всех ограничений в полном объеме.

Сообщалось, что действующие в марте льготные проездные на неограниченное число поездок будут автоматически продлены на месяц, а неиспользованные поездки по льготным проездным на 20 и 40 поездок теперь «не сгорают». Этими льготными проездными можно будет оплачивать проезд до тех пор, пока не закончатся все поездки. Трехмесячный срок действия льготных проездных на 20 и 40 поездок отменяется.

Напомним, с 30 марта Нижний Новгород живет в режиме самоизоляции. Главное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Например, чтобы выгулять домашних животных (в радиусе 100 метров от дома), сходить в ближайший магазин за продуктами или товарами первой необходимости, а также в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Однако позже глава региона внес изменения в указ, уточнив организации и случаи, на которых не распространяются ограничения в период режима самоизоляции. Там же подробно рассказывается, что некоторым нижегородцам понадобятся спецпропуска, чтобы добраться до места работы.

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