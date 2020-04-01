Коронавирус в Венгрии, последние новости на 1 апреля 2020: умерло еще четыре человека

В Венгрии за сутки зарегистрировано еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Венгрии.

- Коронавирус был обнаружен еще у 33 граждан Венгрии, таким образом, число зараженных людей в стране увеличилось до 525 человек, - гласит информация на сайте правительства Венгрии.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли четыре пациента. Все они были пожилыми и страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, общее количество смертей от коронавируса в Венгрии увеличилось до 20. Но при этом выросло и количество выздоровевших – их число теперь достигло 40 человек.

- Очень важно, чтобы пожилые люди, студенты, возвращающиеся из-за границы, и вообще все, кто может это делать, оставались дома! – призывают венгров власти.