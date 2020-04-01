Коронавирус в Австрии, последние новости на 1 апреля 2020: заражено уже более 10 тысяч человек

Более десяти тысяч человек заражены коронавирусом в Австрии по данным на утро среды, 1 апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии.

Согласно информации, сейчас в Австрии проведено 55 863 тестов на коронавирусную инфекцию, и у 10 192 человек диагноз официально подтвердился. Больше всего заболевших в Тироле – 2361 человек, Верхней Австрии – 1642 человека, Нижней Австрии – 1637 человек и Вене – 1418 человек.

На 10:00 1 апреля 2020 года в Австрии зарегистрировано 146 смертей от коронавируса – выше всего смертность в Штирии, Нижней Австрии и Тироле.

Количество выздоровевших от коронавируса в Австрии составляет 1095 человек.

Всего в мире в настоящее время зафиксировано 860 181 случаев коронавируса.