2020-04-01T12:09:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 1 апреля 2020: 149 человек скончались за сутки, клиники освободили половину коек для больных коронавирусной инфекцией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 1 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Германии, последние новости на 1 апреля 2020: 149 человек скончались за сутки, клиники освободили половину коек для больных коронавирусной инфекциейКоронавирус в Германии, последние новости на 1 апреля 2020: 149 человек скончались за сутки, клиники освободили половину коек для больных коронавирусной инфекциейФото: Екатерина САЛТЫКОВА
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Коронавирус в Германии унес жизни еще 149 человек за последние сутки – об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Института Роберта Коха в среду, 1 апреля 2020 года. Таким образом, сейчас в Германии от коронавирусной инфекции умерли уже 732 человека. Большинство из них – баварцы, там скончались 225 жителей. Высокой остается также смертность в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии.

Новые случаи заражения зарегистрированы у 5453 человек. Таким образом, всего сейчас в Германии 67366 пациентов, у которых официально диагностирован коронавирус.

- Хорошо, что клиники освободили почти 50% коек для пациентов с коронавирусом, - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Спан во вторник во время посещения университетской клиники в Дюссельдорфе вместе с премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Армином Лашетом.

В Дюссельдорфе более 400 студентов зарегистрировались для поддержки университетской больницы в связи с коронавирусной инфекцией. На пресс-конференции после заседания правительства Спан подчеркнул, что медицинские маски должны быть зарезервированы для врачей и медсестер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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