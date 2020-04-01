Пропуска в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: кто может получить и где

С 30 марта Нижний Новгород живет в режиме самоизоляции. Указ об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Главное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Например, чтобы выгулять домашних животных (в радиусе 100 метров от дома), сходить в ближайший магазин за продуктами или товарами первой необходимости, а также в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Однако позже глава региона внес изменения в указ, уточнив организации и случаи, на которых не распространяются ограничения в период режима самоизоляции. Там же подробно рассказывается, что некоторым нижегородцам понадобятся спецпропуска, чтобы добраться до места работы.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям надо организованно оформлять заявки на перемещение работников к месту/ от места работы, а после направлять их на электронную почту органа исполнительной власти. Форма заполнения документов особенная - с ней можно ознакомиться на сайте регионального правительства.

Кроме того, со 2 апреля работодатели смогут подавать заявку на аккредитацию с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Как только заявка получит подтверждение, можно будет регистрировать пропуска своих работников.

Глеб Никитин просит ответственно подойти к получению пропусков для своих сотрудников.

- Пользоваться копиями подтверждения, для того чтобы, например, предъявить их сотруднику полиции, можно только при выполнении рабочих задач. Режим полной самоизоляции введен для всех. Не злоупотребляйте этим, - добавил чиновник.

Добавим, что как только юрлица и индивидуальные предприниматели получат подтверждение аккредитации, они должны будут выдать своим сотрудникам заверенные ими копии подтверждения.

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