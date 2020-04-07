«Это хороший пример для многих компаний»: ГК «Реал-Инвест» снизила цены на топливо на 30%

Экономический кризис, спровоцированный в том числе и коронавирусной инфекцией, медленно набирает обороты во всем мире. Миллионы людей и компаний столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. И сейчас важно не искать выгоду в такой ситуации, как это пытаются сделать недобросовестные производители, а поддерживать своих клиентов.

Именно такое решение и приняло руководство крупнейшего оператора на рынке сжиженного газа, компании «Реал-Инвест».

- Цель нашей компании - показать, что не стоит в критический момент действовать только в собственных интересах. Если мы покупаем газ по определенной цене, то зачем продавать его в три раза дороже? Наше решение стало хорошим подспорьем для корпоративных клиентов, всех, кто пользуется нашим топливом, тем, у кого транспорт на пропан-бутане. По сравнению с соседними регионами –Владимирской, Кировской, Ивановской и Московской областями и Татарстаном – наши цены на 30% ниже, - рассказал «Комсомольской правде» генеральный директор ГК «Реал-Инвест» Лев Тарабарин.

Такое предложение стало отличным примером для всего нижегородского рынка – газовые производители массово поддержали идею и пошли навстречу своим клиентам. Это отличная возможность для всех транспортных компаний и перевозчиков.

Генеральный директор ГК «Реал-Инвест» Лев Тарабарин рассказал «Комсомолке» о том, почему решил снизить цены на топливо

По словам Тарабарина, сегодня ГК «Реал-Инвест» предлагает своим корпоративным клиентам приобрести сжиженный газ по цене 12-13 рублей за литр.

- Мы работаем на рынке более 20 лет. Но такого, чтобы пропан-бутан стоил почти в четыре раза дешевле, чем бензин, никогда не было. Это как раз удобный случай для всех, кто давно хотел переоборудовать свои машины, - подчеркнул генеральный директор компании.

При этом «Реал-Инвест» не работает в минус – Лев Тарабарин признает, что прибыль снизилась, как и у всех производителей в кризис, но никаких серьезных потерь нет. Более того, он видит в ситуации и существенные плюсы для дальнейшего развития.

Также ГК «Реал-Инвест» предоставляет отсрочку своим клиентам, нуждающимся в установке газового оборудования. Компания придерживается сниженной ценовой политики не только в области газа, но и в других сферах, что рекомендует сделать и более крупным игрокам на топливном рынке.

- Тяжелые времена – это хороший урок и мотивация. Наша компания пережила уже не один кризис, и мы ни разу не ошиблись. Всегда можно обнулиться и сделать что-то новое, вступить в новые проекты, - считает бизнесмен.

СПРАВКА КП

Группа компаний «Реал-Инвест» работает на рынке более 20 лет. Холдинг включает в себя завод по производству газгольдеров и спецтехники, заводы по производству углекислоты и сухого льда, сеть заправочных станций, сервисный центр по заправке ГБО, учебный центр, лабораторию искусственного интеллекта, Чуварлейский карьер и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 2012 году компания открыла в Балахне завод по утилизации дымогарных газов и производству сухого льда стоимостью 250 миллионов рублей, в 2015 году была запущена вторая установка по производству углекислоты и сухого льда, а также энергоцентр, вырабатывающий электрическую и тепловую энергию и газопровод высокого давления протяженностью 5,5 километра. Общий объем утилизируемых дымогарных газов двух заводов составляет 310 миллионов кубометров в год, производительность двух заводов — 24 тысяч тонн углекислоты в год.

А в декабре 2019 года состоялось открытие нового завода по утилизации выхлопных газов промышленных электростанций, созданного инженерным центром «Реал-Инвест» совместно с НГТУ имени Алексеева. Также у «Реал-Инвеста» функционирует единственный в Нижегородской области полигон по обращению с широким перечнем наименований опасных отходов, который работает по технологиям, обеспечивающим максимальную защиту атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод.