Причины выхода из квартиры в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: что разрешено, а что не рекомендуется

Основные причины, по которым нижегородцы могут покидать свои квартиры, обозначил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Они прописаны в измененном указе «О введении режима повышенной готовности» и призваны остановить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщил глава региона, выходить из дома сейчас можно за покупкой продуктов и товаров первой необходимости в ближайшем магазине. Кроме того, допустимы выгул домашних животных в радиусе 100 метров от места жительства, вынос мусора и получение экстренной медицинской помощи.

- Если у вас поднялась температура, выходить строго запрещено, вызывайте врача на дом. Если вы работаете, то выходить на улицу можно, только чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека, - пояснил Глеб Никитин.

Запрещено указом покидать места проживания и пребывания, включая садовые и дачные участки. Исключением являются случаи, когда есть прямая угроза жизни и здоровью или требуется экстренная медицинская помощь.

К причинам выхода из квартиры также относится необходимость поездки к месту работы и обратно для сотрудников неприрывно действующих организаций: аптек, медицинских учреждений, компаний, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, которые занимаются неотложными погрузочно-разгрузочными работами.

Ограничения не касаются случаев оказания медицинской помощи и ветеринарных услуг, деятельности правоохранительных органов и отпуска лекарств. Не ограничена также работа органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов, чьи действия призваны защищать жизнь, здоровье, другие права и свободы граждан.

Напомним, губернатор Нижегородской области сообщил на своей страничке в Instagram о том, что надеется на сознательность нижегородцев по части соблюдения установленных мер.

Напомним, дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими в России. С 24 марта в Нижнем Новгороде было принято решение о закрытии фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, кальянных и других объектов. Кафе, рестораны, бары и столовые ограничены в своей работе. Заведениям общепита рекомендовали переориентироваться на сервисы по доставке готовой пищи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Некоторые больницы в Нижегородской области перепрофилируют под инфекционные стационары

Некоторые областные больницы будут перепрофилированы под прием больных с вирусом (подробности)

Подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде

Количество зараженных увеличилось до одиннадцати (подробности)

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.