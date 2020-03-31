2020-03-31T17:23:45+03:00
Общество

Оградительные ленты стали появляться на детских площадках и в парках Нижнего Новгорода

Однако некоторые жители намеков не понимают и срывают ленточки [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде ограничат доступ на все детские площадки и в парки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.В Нижнем Новгороде ограничат доступ на все детские площадки и в парки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Еще на прошлой неделе были введены ограничения на посещение парков и других общественных мест Нижнего Новгорода. Но далеко не все жители приволжской столицы вняли наставлениям местных властей, продолжая выходить на прогулку целыми семьями. А когда в приволжской столице официально объявили режим всеобщей изоляции, жители стали замечать оградительные ленты на детских площадках и в парках.

В Нижнем Новгороде ограничат доступ на все детские площадки и в парки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде ограничат доступ на все детские площадки и в парки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, районные чиновники вместе с домоуправляющими компаниями и ТСЖ ограждают сигнальными лентами входные группы парков, а также детских и спортивных площадок.

В Нижнем Новгороде ограничат доступ на все детские площадки и в парки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде ограничат доступ на все детские площадки и в парки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, к примеру, с 31 марта поручено оградить детские городки во дворах домов Сормовского района, Сормовского и Светлоярского парков. Аналогичная работа проводится в Советском районе. Для посещения уже закрыт Щелоковский хутор, парк имени А. С. Пушкина и воркаут-площадку на улице Бекетова, 69.

В Светлоярском парке женщина попросту сорвала оградительную ленту и пошла дальше. Фото: СОЦСЕТИ

В Светлоярском парке женщина попросту сорвала оградительную ленту и пошла дальше.Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что дело принимает серьезные обороты, некоторые нижегородцы не хотят мириться с нововведениями. Особенный протест демонстрируют родители маленьких детей.

- Были зафиксированы случаи срыва оградительных лент родителями. ДУКам приходится их снова вешать, - пожаловались в администрации Ленинского района.

В селе Борнуково тоже приняли меры предосторожности. Фото: https://vk.com/typical_nn

В селе Борнуково тоже приняли меры предосторожности. Фото: https://vk.com/typical_nn

Кстати, в соцсетях также рассказывают о жителях областного центра, которые пытаются попасть за оградительные ленты.

- Вчера в Светлоярском парке тоже замотали все входы, но спустя пять минут умнейшая женщина с самокатом разорвала эти ленточки и прошла, - сообщил Максим Романов в паблике «Типичный Нижний».

В селе Борнуково тоже приняли меры предосторожности. Фото: https://vk.com/typical_nn

В селе Борнуково тоже приняли меры предосторожности. Фото: https://vk.com/typical_nn

А кто-то даже предложил обмотать дома пленкой, чтобы жители не выходили на улицу без особой надобности, как просят власти.

- Или каждого в отдельности обмотать, кто выходит гулять, - написал Александр Корягин.

- Главное, чтобы потом все это так же качественно убрали, - считает Екатерина Кадын.

В Дзержинске также приняли меры предосторожности. Фото: https://vk.com/typical_nn

В Дзержинске также приняли меры предосторожности. Фото: https://vk.com/typical_nn

Добавим, что сигнальными лентами стали ограждать парки и детские площадки в населенных пунктах Нижегородской области. В частности, они уже замечены в селе Борнуково Бутурлинского района и в Дзержинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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