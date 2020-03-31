2020-03-31T14:45:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Венгрии, последние новости на 31 марта 2020: количество зараженных увеличилось до 492 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Венгрии на 31 марта 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Венгрии, последние новости на 31 марта 2020: количество зараженных увеличилось до 492 человекКоронавирус в Венгрии, последние новости на 31 марта 2020: количество зараженных увеличилось до 492 человекФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось в Венгрии и достигло 492 человек. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте правительства Венгрии.

За сутки от коронавируса умер один человек – 59 летний мужчина. Он болел не только коронавирусом – у него было диагностировано еще несколько хронических заболеваний. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в Венгрии на 31 марта 2020 года составляет 16 человек.

По данным правительства Венгрии, 478 пациентов с коронавирусом являются венграми, 10 – иранцами, двое британцами. Кроме того, среди заболевших есть один казах и один вьетнамец.

Количество выздоровевших от коронавируса за сутки увеличилось с 34 до 37 человек. Кроме того, в больнице на карантине остается 61 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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