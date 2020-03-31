Ранняя весна не только порадовала нижегородцев чудесной погодой, но и заметно осложнила пожароопасную ситуацию в регионе – уже с 7 апреля в Нижегородской области начинается пожароопасный сезон. Соответствующее решение было принято региональным департаментом лесного хозяйства.

- Начало пожароопасного сезона ожидается на юге области с 7 апреля, а на севере – с 13 апреля, - рассказали в ведомстве. - Весь личный состав департамента и подведомственных учреждений в ближайшие дни перейдет на усиленный режим работы. Мобильные группы будут постоянно патрулировать леса, в том числе и в выходные дни.

В Арзамасе подожгли траву прямо рядом с автозаправкой. ФОТО: "Весь Арзамас"

Также сотрудники ведомства будут рассказывать населению о недопустимости поджогов сухой травы и опасности разведения костров. Одновременно с этим лесные участки будут патрулироваться с помощью авиации. Как ожидается, это позволит оперативно реагировать на возникновение любых лесных пожаров.

- В рамках национального проекта «Экология» сейчас начались поставки лесопожарной техники в Нижегородскую область, - рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Роман Воробьев. – Уже в этом году в регион должно поступить около 200 единиц техники и оборудования.

Впрочем, главным средством борьбы с лесными пожарами по-прежнему остается человеческая ответственность. О запрете поджогов лесной травы пожарные говорят едва ли не каждый день. Однако печальные инциденты все же происходят. К примеру, в Арзамасе на днях неизвестные подожгли траву прямо рядом с автозаправкой.

- Кто-то запалил траву рядом с заправкой, - написал очевидец в группе «Весь Арзамас». – Выездное.

К счастью, к масштабному пожару пал травы не привел. ФОТО: "Весь Арзамас".

К сожалению, за последнее время это далеко не единственный случай. Буквально накануне мы писали о поджоге сухой травы рядом с жилым комплексом в Автозаводском районе. К счастью, оба этих случая не привели к трагедии.

КСТАТИ

При обнаружении в лесу пожара нужно постараться остановить его и сообщить о возгорании по телефону прямой линии лесной охраны по Нижегородской области: 8-800-100-94-00. Телефон работает круглосуточно.

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