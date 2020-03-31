2020-03-31T14:50:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Нижнем Новгороде: какие штрафы предусмотрены

Рассказываем, что нужно знать нижегородцам о штрафах за нарушения домашнего режима самоизоляции
Елена КАРАЛ
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Нарушение домашнего режима самоизоляции в Нижнем Новгороде: какие штрафы предусмотреныНарушение домашнего режима самоизоляции в Нижнем Новгороде: какие штрафы предусмотреныФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 30 марта в Нижегородской области действует режим всеобщей изоляции. Мера предусмотрена изменениями в указе губернатора «О введении режима повышенной готовности» и должна остановить распространение коронавируса.

Основное правило, прописанное в документе, предполагает ограничение перемещения граждан без необходимости. Выходить из дома разрешается для посещения магазина, аптеки, выноса мусора, получения экстренной медицинской помощи или выгула домашнего питомца в радиусе 100 метров от места проживания.

За нарушение домашнего режима нижегородцев может ожидать наказание в виде штрафа. Соответствующие поправки внесены в административный кодекс РФ и одобрены 30 марта.

В Кодексе прописано наказание для тех, кто совершил проступок впервые, кого поймали повторно и для тех, кто виноват в заражении или смерти другого человека.

Суммы для нарушителей увеличены в 28 раз. Так, физические лица рискуют получить штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Повторное нарушение карантина обойдется в сумму от 150 до 300 тысяч рублей.

Юридическим лицам придется заплатить от 200 - 500 тысяч рублей, а также от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Контролем исполнения закона займется полиция, поэтому лучше не нарушать и оставаться дома.

Правительство Нижегородской области надеется на сознательность жителей. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков. При этом он отметил, что необходимые технологии слежения за передвижениями граждан уже имеются.

- Мы надеемся на сознательность горожан. Но технологии слежения за передвижениями граждан у нас уже есть, в том числе на базе смартфонов и платформы экстренных служб 112, - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими в России. С 24 марта в Нижнем Новгороде закрыты бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры. Ограничена также работа кафе, ресторанов, столовых и баров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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