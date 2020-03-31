2020-03-31T11:53:53+03:00
Общество

С переходом на удаленный режим работы нижегородцы стали чаще выбирать «тяжелые» тарифы

За последние две недели марта 2020 наибольший рост показал один из самых «тяжелых» тарифов линейки – «Мой онлайн+»
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 отмечает рост популярности тарифных планов с большим объемом интернет-трафика. Так, за последние две недели марта количество подключений на тариф «Мой онлайн+» с 25 гигабайтами интернета в пакете выросло на 14%.

Tele2 в Нижегородской области отмечает повышенный спрос на пакетные тарифные предложения, которые предусматривают большой объем интернет-трафика. За последние две недели марта 2020 наибольший рост показал один из самых «тяжелых» тарифов линейки – «Мой онлайн+». В общей доле новый подключений это предложение занимает 82%.

Количество новых абонентов, которые выбрали тарифный план «Мой онлайн+» за последние две недели выросло на 14%. Он подходит активным пользователям интернета и за 220 рублей включает в себя 25 Гб трафика, безлимитный доступ к самым популярным соцсетям и мессенджерам, бесплатный трафик в приложениях Tele2 TV и «Звук». Таким образом, абоненты могут оставаться на связи и решать большинство повседневных и рабочих задач с помощью смартфона, не покидая своего дома.

Подключиться к Tele2 и тарифному плану «Мой онлайн+» можно в интернет-магазине оператора. Пользователи могут самостоятельно выбрать понравившийся номер или перейти со своим номером от другого оператора бесплатно. При оформлении заказа в интернет-магазине действует бесплатная курьерская доставка на территории Нижнего Новгорода, Городца, Балахны, Арзамаса, Кстова, Дзержинска. Сроки варьируются от одного до четырех дней.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«За последние две недели мы видим стабильный рост продаж тарифа «Мой онлайн+». Многие наши абоненты перешли на удаленный режим работы и стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Кроме того, многие онлайн-сервисы в сфере образования, развлечений и спорта открыли бесплатный доступ к своим ресурсам, чтобы люди могли с пользой провести время дома. Объем трафика, который предусмотрен тарифным планом «Мой онлайн+», позволит не только всегда оставаться онлайн для решения рабочих вопросов и связи с близкими, но и полноценно использовать новые возможности для досуга в домашних условиях».

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