2020-03-31T11:45:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Получение медицинской помощи в Нижнем Новгороде для людей с легкой формой течения COVID-2019: как оформляется и как получить

Рассказываем, как будут предоставлять медицинскую помощь нижегородцам с легкой формой COVID-2019
Елена КАРАЛ
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Получение медицинской помощи в Нижнем Новгороде для людей с легкой формой течения COVID-2019: как оформляется и как получитьПолучение медицинской помощи в Нижнем Новгороде для людей с легкой формой течения COVID-2019: как оформляется и как получитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нижегородцев с бессиптомным или со слабовыраженным протеканием заболевания новой коронавирусной инфекцией будут лечить на дому. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области по социальной политике Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в Facebook.

- Это не ужас. Без паники! По такой схеме отрабатывает весь мир. Нет необходимости лежать в стационаре, если нет симптомов. Важно соблюсти режим изоляции в домашних условиях. Необходимые медикаменты доставят на дом. Также обеспечим патронаж. Бояться не стоит. Вирус не передастся через вентиляции или канализацию, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также сообщил о том, что сейчас министерство здравоохранения Нижегородской области отрабатывает новые схемы маршрутизации пациентов. Эта работа ведется совместно с московскими коллегами.

Заместитель губернатора заверил, что борьба будет вестись за каждого пациента. Он также призвал не относиться к мерам по самоограничению легкомысленно и посоветовал оставаться дома с семьей.

КАК ОФОРМИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

При подозрении заболевания коронавирусом, необходимо остаться дома. В случае ухудшения состояния здоровья следует вызвать врача, рассказать ему о своих контактах и о том, где вы побывали в течение последних двух недель.

Нужно строго соблюдать рекомендации медработника, который выдаст инструкции, как следует вести себя в квартире, особенно с живущими в ней домочадцами.

Необходимо свести к минимуму контакты со здоровыми людьми, особенно пожилыми, у которых есть хронические заболевания.

Больничный можно получить дистанционно, отправив документы в электронном виде через сайт нижегородского управления Фонда социального страхования.

В Нижегородской области также работает горячая линия Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Позвонив на этот номер, можно узнать о новом коронавирусе, симптомах, профилактике, ограничительных мерах, ситуации в мире и другую информацию.

Напомним, с 30 марта в Нижнем Новгороде введен режим всеобщей самоизоляции независимо от возраста. Перемещения теперь возможны при необходимости посещения ближайших аптеки и магазина, выгула домашних животных или получения экстренной медицинской помощи. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 13 марта внесены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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