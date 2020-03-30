2020-03-30T15:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородцев, прилетевших из Таиланда и Вьетнама, проверили и отправили на карантин

Создается база данных лиц, прибывающих из неблагополучных по COVID-19 стран
Елена КАРАЛ
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Нижегородцев, прилетевших из Таиланда и Вьетнама, проверили и отправили на карантинНижегородцев, прилетевших из Таиланда и Вьетнама, проверили и отправили на карантинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Пассажиров чартерных рейсов, прибывших из Таиланда и Вьетнама 27 и 28 марта, проверили, а затем отправили на двухнедельный карантин. Досмотр воздушного судна в аэропорту «Стригино» провели специалисты Управления Роспотребнадзора Нижегородской области.

Путешественники прошли термометрию и заполнили анкеты. Последние содержат сведения, которые могут понадобиться для отработки контактов и проверки соблюдения режима самоизоляции пассажирами.

Все прибывшие из Таиланда и Вьетнама прошли также тепловизионный контроль в зале прилета и получили постановление главного Государственного санитарного врача. Согласно документу, путешественники обязаны провести дома 14 дней с момента прибытия в Россию.

Нижегородцев, прилетевших из Таиланда и Вьетнама, проверили и отправили на карантин. ФОТО: Управление Роспотребнадзора Нижегородской области

Нижегородцев, прилетевших из Таиланда и Вьетнама, проверили и отправили на карантин. ФОТО: Управление Роспотребнадзора Нижегородской области

Пассажиры также получили под роспись памятку о необходимости изоляции в домашних условиях. В ней есть рекомендации касательно условий изоляции и телефоны горячих линий, на которые нужно звонить, информируя о месте своего нахождения.

Прибывших пассажиров развезли из аэропорта «Стригино» по домам. Сведения о них теперь получат медучреждения, к которым прикреплены нижегородцы. Это сделано для того, чтобы за состоянием здоровья путешественников и соблюдением ими режима самоизоляции могли наблюдать не только медики, но и полиция.

С 1 января в нижегородском аэропорту «Стригино» уже досмотрено более 120 международных рейсов.

В Роспотребнадзоре также сообщили о начале создания базы данных лиц, которые прибыли из неблагополучных стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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