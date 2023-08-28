Потепление до +24 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

Прогноз погоды. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Последняя рабочая неделя лета в Нижнем Новгороде выдастся тёплой и достаточно солнечной. В ближайшее время в городе потеплеет до +24 градусов. Осадков, даже кратковременных, не предвидится.

В понедельник, 28 августа, в Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода. Согласно сервису Яндекс.Погоды, с утра температура воздуха днём прогреется от +8 градусов до +13 градусов. Днём потеплеет до +15 градусов. Ветер сменит два направления, его скорость не превысит 3,7 метра в секунду.

Во вторник будет немного теплее и без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, ночью будет от +9 градусов до +11 градусов. Влажность воздуха составит 46-85%, а атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.

В среду будет стоять малооблачная погода. Температура воздуха днём не поднимется выше +21 градуса, к ночи не опустится ниже +10 градусов.

В последний день лета, 31 августа, погода немного побалует нижегородцев. На улице будет светить солнышко, а погода будет достаточно тёплая. Температура воздуха: утром – от +11 градусов до +17 градусов, днём – от +20 градусов до +22 градусов, вечером – от +15 градусов до +21 градуса.

В пятницу, 1 сентября, торжественные линейки в школах и университетах смогут пройти на улице, ведь дождей не прогнозируется. В День Знаний, когда школьники и студенты пойдут в учебные заведения, потеплеет до +24 градусов. Солнце весь день будет проглядывать из-за облаков.

С самого утра в субботу в городе будет стоять хорошая погода. Утром столбики термометров покажут до +19 градусов, а уже днем достигнут отметки в +24 градуса. Скорость ветра не превысит 1,8 метра в секунду.

В воскресенье, 3 сентября, синоптики обещают, что днём разогреет до +22 градусов. День будет солнечный, но не безоблачный. Ночью будет немного свежее, температура воздуха опуститься до +14 градусов.