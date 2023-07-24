Ударил в лицо и столкнул с лестницы: Опубликовано видео нападения толпы подростков на сверстника из-за одежды в Нижнем Новгороде

Конфликт между ребятами произошёл днём 19 июля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские установили личности подростков, напавших на сверстника в торговом центре «Небо» на площади Лядова в Нижнем Новгороде. Конфликт из-за одежды между ребятами произошёл днём 19 июля.

– В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних участников конфликта, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Со всеми законными представителями подростков сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы.

Как оказалось, ссора между подростками завязалась ещё в самом ТЦ, когда они проводили время на фудкорте на пятом этаже. По словам очевидцев, причиной конфликта послужил тот факт, что 14-летний пострадавший припугнул электрошокером девочек, которые были недовольны его внешним видом – он был одет в клетчатые штаны. Заступиться за подружек решил 14-летний учащийся гимназии, он ударил оппонента в лицо, после чего толпа галдящих ребят переместилась на улицу.

На лестнице возле торгового центра конфликт, вероятно, продолжился. Гимназист толкнул пострадавшего юношу в спину, тот оступился и слетел с лестницы, сильно ударившись об асфальт. Подросток повредил руку, поэтому ему пришлось обращаться в травмпункт. После оказания медицинской помощи юношу отпустили домой, а информацию о драке передали в полицейский участок.

– На мать зачинщика конфликта составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, – уточнили в полиции.

Как оказалось, до всей этой ситуации с дракой, подростки на профилактических учётах в полиции не состояли. Теперь же материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет вынесено дальнейшее решение.