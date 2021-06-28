Погода в Нижнем Новгороде на неделю с 28 июня по 4 июля: температура снизится до +22

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на неделю с 28 июня по 4 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало новой рабочей недели в Нижнем Новгороде выдастся всё также аномально жарким, на улице будет душно и без осадков. Потом жара немного спадёт, и до конца недели будет стоять идеальная летняя погода – умеренно теплая.

Утро понедельника, 28 июня, выдастся ясным, а температура воздуха будет колебаться от +24 до +31 градуса. Днём разогреет до +32 градусов, на небе появятся облака. В этот день в регионе ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью до 3,8 метров в секунду.

Облачная с прояснениями погода ожидается во вторник. Дневная температура воздуха составит +29 градусов, а к вечеру столбики термометров будут колебаться от +21 до +27 градусов. Влажность воздуха составит 51-82%, а атмосферное давление – 744-745 миллиметров ртутного столба.

В среду, 30 июня, жара понемногу пойдет на спад. С утра столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов, днём станет теплее на пару градусов. В этот день в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, возможно, что землю охладит небольшой дождь.

В четверг нижегородцы смогут выдохнуть и насладиться умеренно теплой погодой. В утренние часы температура воздуха прогреется от +17 до +20 градусов, а днём показатели термометров поднимутся всего до +23 градусов. Погода будет облачная, а ветер тихий и едва заметный, его скорость не превысит 2,7 метра в секунду.

А вот в пятницу, 2 июля, небо над городом будет пасмурным, но дождя не ожидается. Приятное похолодание до +20 градусов с утра, а в дневные часы до +22 градусов станет для горожан благословлением, наконец-то, можно будет вдохнуть всей грудью свежий воздух.

Суббота будет тёплым днем: дневная температура воздуха составит +24 градуса, а к вечеру столбики термометров опустятся до +19 градусов. При этом в городе ожидается переменная облачность. В течение дня ожидается северный ветер со скоростью 2,5 метра в секунду.

В воскресенье, 4 июля, температура воздуха днем и вечером будет достигать +22 градусов, хотя к ночи похолодает до +13 градусов. Влажность воздуха составит 56-73%, а атмосферное давление – 749-750 миллиметров ртутного столба.

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