Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 мая 2021 года: врач из Чкаловска пополнил «Список памяти» погибших от COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 18 мая 2021 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 99 нижегородцев. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 111 382 человек.

Также было отмечено 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 115 113 человек.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 422 – за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Примечательно, что в 31 районе области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 18 мая Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 549 человек) и на Бору (5 750 человек). Следом идёт Павловский (2 993 человека) и Балахнинский (2 957 человек) районы.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 339 человек) и Ленинском (7 690 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 650 человек).

Напомним, накануне мы сообщили, что хирург Чкаловской ЦРБ Александр Мариничев пополнил «Список памяти» погибших от COVID-19 медиков.

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