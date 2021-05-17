Выдающийся хоккеист Александр Федотов умер в возрасте 77 лет. Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Торпедо».

В возрасте 77 лет умер Александр Федотов – многолетний капитан команды «Торпедо» и заслуженный тренер СССР. Прощание с ним состоится во Дворце спорта имени В.Коноваленко 18 мая с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

В составе хоккейного клуба Александр Федотов провел 15 лет. За «Торпедо» он отыграл 488 матчей и забросил 215 шайб в период с 1962 – 1977 годы. Александр Николаевич также является лучшим хоккеистом Чемпионата СССР сезона 1969-1970 годов и победителем Всемирной Зимней Универсиады 1972 года.

А в сезоне 1968-1969 выдающийся хоккеист установил рекорд по количеству голов за один сезон – 7, и по количеству заброшенных шайб в одном матче – Федотов закинул 7 шайб в ворота клуба «Дизелист» из Пензы.

После окончания игровой карьеры Александр Федотов стал руководителем детской школы «Торпедо» и тренером заволжского «Мотора». Среди его воспитанников известные игроки - Михаил Варнаков, Дмитрий Космачёв, Яков Рылов.

Как арбитр международной категории Александр Федотов судил множество матчей чемпионатов СССР, чемпионатов мира и Европы. В последние годы жизни Александр Николаевич работал в составе судейских бригад на матчах команд системы «Торпедо».

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Федотова также выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы прощаемся с легендой нижегородского-горьковского хоккея. Александр Федотов был настоящим мастером, звездой «Торпедо» и одним из символов нижегородского спорта. Много лет он радовал горьковчан на льду, а затем сделал прекрасную судейскую и тренерскую карьеру, - отметил глава региона. - Александр Николаевич всегда умел вести за собой команду, был мудрым и понимающим человеком. Это большая утрата для всего региона. Вклад Александра Федотова в развитие нижегородского хоккея никогда не будет забыт.

Редакция «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Александра Федотова.

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