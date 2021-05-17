Погода в Нижнем Новгороде на 17-23 мая: жара до +31°С сменится прохладой

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 17-23 мая Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже несколько дней в Нижнем Новгороде стоит сильная жара – столбики термометров поднимаются до +30 градусов. В течение первой половины недели такая погода сохранится, но уже к середине недели станет прохладнее.

С утра, 17 мая, температура воздуха прогреется от +18 до +26 градусов. К обеду потеплеет до +28 градусов, а к вечеру столбики термометров покажут +20 градусов. В этот день в регионе ожидается ясная и солнечная погода. Отдельные порывы восточного ветра будут достигать 3,0 метров в секунду.

Во вторник погода не изменится – солнце продолжит радовать горожан и гостей столицы Приволжья. Дневная температура воздуха достигнет +31 градуса, а к ночи синоптики обещают от +18 до +21 градуса. Влажность воздуха составит 24-52%, а атмосферное давление – 751-752 миллиметра ртутного столба.

В среду нижегородцы продолжат наслаждаться жаркой погодой и радоваться приближающемуся лету под обжигающим солнцем. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +20 до +30 градусов. Температура к вечеру немного снизится и достигнет +19 градусов. В течение дня установится юго-восточный ветер со скоростью до 5,5 метров в секунду.

В четверг, 20 мая, станет прохладнее, чем в предыдущие дни, а на небе появятся облака. Так, утром столбики термометров будут показывать +20 до +23 градусов, а уже к обеду воздух разогреется до +25 градусов. Ночью температура воздуха остановится на отметке +14.

В пятницу погода обещает быть пасмурной и прохладной. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +14 до +18 градусов. Температура воздуха днем и вечером будет достигать +18 градусов, хотя к ночи похолодает до +11 градусов.

В субботу, 22 мая, пасмурная погода никуда не уйдет. Днем столбики термометров опять поднимутся до +17 градусов, а в ночные часы похолодает до +9 градусов. В течение дня ожидается юго-западный ветер со скоростью 4,2 метра в секунду.

В воскресенье пасмурная погода продолжится, однако дневная температура воздуха составит +20 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +14 градусов. При этом к ночи в городе прольются дожди.

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