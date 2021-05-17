Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 мая 2021 года: за сутки умерло ещё 17 нижегородцев
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным на 01:00 17 мая 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 115 977 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 138 новых случаев заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 109 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 111 283 жителя Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 3 407 человек, ещё семнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 17 мая
Фото: Яндекс
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 789 человек), Санкт-Петербург (767 человек), Московская область (672 человека) и Ростовская область (203 человека).
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