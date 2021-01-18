По данным на 01:00 17 января 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 499 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 69 998 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 484. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 77 739 человек.К сожалению, число умерших выросло до 1 909 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Рейтинг заболеваемости сохраняется прежним. Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.Сегодня стало известно, что в Нижегородской области открылась новая лаборатория для проведения исследований на COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!