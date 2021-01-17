В ночь с 18 на 19 января в Нижнем Новгороде отметят большой православный праздник Крещение Господня. Верующие по традиции посетят праздничные богослужения, пройдут крещенские купания и осветят воду.19 января в 09:00 в кафедральном соборе Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное богослужение – Божественную литургию и Великое освящение воды.Как сообщает пресс-служба Нижегородской епархии, богослужения пройдут во всех 62 храмах и 4 монастырях Нижнего Новгорода.Чин Великого освящения воды в иорданях проведут 18 января:- в 22:00 на Первом парковом озере в Автозаводском районе;- в 22:30 на озере Силикатное в Ленинском районе;- в 22:30 на озере в лесопарке № 2 на территории Щелоковского хутора;- в 23:00 на Гребном канале;- в 23:30 на источнике «Князь Владимирский» в деревне Сартаково;- в 23:00 на Парковом озере бульвара Юбилейный в Сормовском районе.Отметим, что погода на Крещение обещает быть морозной и ясной. В ночь на 19 января похолодает до -28 градусов, снега не ожидается.Полный график крещенских богослужений в Нижнем Новгороде 2021 года опубликован на сайте Нижегородской епархии.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!