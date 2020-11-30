Похолодание до -12 градусов: какая погода ожидает нижегородцев на этой неделе

Перед выходом на улицу стоит одеваться теплее. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало декабря в Нижнем Новгороде обещает быть пасмурным и холодным. Выходя из дома, нижегородцам стоит всё-таки одеваться теплее и не забывать про шапку, шарф и перчатки.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в течение дня в понедельник, 30 ноября, столбики термометров будут показывать -3 градуса, однако к ночи похолодает до -5 градусов. При этом погода, в целом, обещает быть пасмурной. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 5,0 метра в секунду.

Утро вторника выдастся облачной с прояснениями и на улице будет в несколько раз холоднее, чем в предыдущие дни. Так, столбики термометров будут показывать от -6 до -5 градусов. К полудню температура воздуха всё же немного прогреется и достигнет -4 градусов. В течение дня установится юго-восточный ветер со скоростью до 3,9 метра в секунду.

Среда для нижегородцев тоже выдастся пасмурной. Дневная температура воздуха составит -6… -5 градусов. К вечеру на улице значительно похолодает до -7 градусов, но по ощущениям температура будет доходить до -12 градусов. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба.

В четверг станет ещё холоднее, а погода продолжит оставаться хмурой. С самого утра нижегородцам стоит посильнее утеплиться, потому что столбики термометров будут показывать от -12 до -10 градусов. Днём станет незначительно теплее, воздух прогреется до -9 градусов. Ветер будет тихий, не выше 1,9 метра в секунду.

В пятницу пасмурная и морозная погода продолжится. В дневные часы столбики термометров будут показывать -8… -7 градусов, а ночью -10 градусов. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. В Нижегородской области продолжит преобладать юго-восточный ветер.

В субботу утром будет облачно с прояснениями, но днем небо вновь затянет густыми тучами. Температура днем ожидается до -7 градусов, но к вечеру она опустится до -10 градусов. К тому же, вечер и ночь обещают быть ясными.

Воскресенье порадует с утра нижегородцев ясной погодой, но температура будет самой морозной за всю неделю. Дневная температура воздуха составит -13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов. Южный ветер практически не будет ощущаться, его скорость будет достигать всего 1,3 метра в секунду.

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