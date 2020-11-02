Пасмурная и дождливая погода ожидает нижегородцев на этой неделе

В Нижнем Новгороде все выходные будут идти дожди Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник столбики термометров поднимутся до +4 градусов. При этом весь день будет пасмурная погода. В ночные часы похолодает до +2 градусов. В течение дня ожидается восточный ветер со скоростью 3,7 метра в секунду.

Утро вторника выдастся пасмурным, но уже ближе к полудню на небе появится солнце и до самого вечера небо будет ясным. Днем столбики термометра поднимутся до +5…+7 градусов. Ветер будет тихий: его скорость не превысит 2,7 метров в секунду.

В среду нижегородцев снова ожидает пасмурный день, но погода обещает быть тёплой. Так, утром столбики термометров будут показывать +5..+7 градусов, а уже к обеду воздух разогреется до +9°С. Ветер ожидается юго-западный, не выше 3,2 метра в секунду.

В четверг снова будет пасмурно. Температура воздуха утром и днём не превысит отметки в +7 градусов, а ночью столбики термометров и вовсе не покажут выше +4 градусов. Дополнит картину небольшой дождь, который пройдёт во второй половине дня.

В пятницу нижегородцев на протяжении всего дня ожидают небольшие дожди и похолодание до +4 градусов. При этом ощущаться плюсовая температура воздуха будет как нулевая. Ветер будет преимущественно юго-западный.

В субботу дожди продолжатся. В дневные часы столбики термометров будут показывать + 7 градусов. А ночью температура воздуха опустится до +3 градусов. Скорость северо-западного ветра усилится до 6,8 метра в секунду.

В воскресенье холодная и пасмурная погода продолжится. Дневная температура воздуха составит +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. При этом в городе прольются дожди.

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