На улице Варварской спилили липовую аллею. Фото: Никита Ковалёв

В Нижнем Новгороде на улицах Октябрьской и Варварской у центрального здания «Сбербанка» полностью уничтожили липовую аллею. Об этом сообщил неравнодушный нижегородец Никита Ковалев на своей личной странице в Facebook.

По кадрам, опубликованным очевидцем, можно увидеть, что деревья спилили полностью и от них остались только пеньки.

От деревьев остались лишь пни. Фото: Никита Ковалёв

Пользователи соцсетей не остались в стороне и прокомментировали происходящее:

- Господи кто даёт на это распоряжения??? Зачем? И так дышать нечем в центре... Жаль безумно деревья.... , - поделилась Анастасия Сергеевна.

- Наверное, у нас существенно улучшилась экология, и деревья больше не нужны, - иронично отметила Александра Окладнова.

Кому понадобилось избавляться от деревьев неизвестно. Фото: Никита Ковалёв

- Дорогу расширять хотят? А дышать мы чем будем? Простите за вопрос, но очень жить хочется, - поделилась мнением Наталья Малышева.

- Но эти липы были здоровы!!! По городу столько старых и сухих деревьев стоят.... Кто дал разрешение??? Где Роспотребнадзор и комитет охраны природы? Прокуратура? - возмутилась Нина Рябинина.

В настоящее время, вопрос о том, кому понадобилось избавлять от деревьев на аллее, остается открытым.

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