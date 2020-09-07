Глеб Никитин разрешил продавать еду в кинотеатрах и возобновил работу читальных залов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно подписанному документу свою работу могут возобновить читальные залы библиотек. В частности, посещать читальные залы нужно в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и перчатках.

Кроме того, работники библиотек должны отслеживать рассадку в читальных залах с соблюдением дистанции, а также обеспечивать дезинфекцию поверхности столов после каждого посетителя.

- Начался учебный год, для школьников и студентов очень важно иметь возможность полноценно работать с учебной и научной литературой в читальных залах. Мы рассчитываем, что сотрудники библиотек обеспечат необходимый уровень безопасности, - рассказал Глеб Никитин.

Также изменения в указе о повышенной готовности коснулись и кинотеатров, в которых разрешили продажу продуктов питания и напитков, но обязательно в герметичной упаковке.

Проведение спортивных мероприятий теперь тоже стало проще, в указе губернатор обозначил, что во время тренировок и соревнований спортсмены и судья могут не носить маски. Кроме того, мазок на коронавирусную инфекцию может производиться не за два, а за три дня до соревнований.

Отметим, что в организациях, проводящих спортивные мероприятия, также снят запрет на продажу продуктов питания, в том числе напитков, произведенных и упакованных в заводских условиях.

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