Погода в Нижнем Новгороде на предстоящую неделю: похолодание и дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижний Новгород пришла настоящая осень. Погода в период с 7 по 13 сентября 2020 года ожидается прохладной, пасмурной и временами дождливой.

Утро понедельника 7 сентября 2020 года выдалось теплым и малооблачным – на термометрах +22, согласно сервису Яндекс.Погоды, температура воздуха днём прогреется до +25 градусов Цельсия. К вечеру ожидается пасмурная погода. Ветер будет дуть южный со скоростью до 3,4 метра в секунду.

Во вторник нижегородцев ожидает пасмурная погода, а ночью и вовсе пойдёт дождь. При этом столбики термометров в течение дня будут показывать от +16 до +25 градусов.

В среду температура значительно снизится, воздух не прогреется выше +14 градусов Цельсия. С самого утра в городе будет идти дождь, а западный ветер, скорость которого достигнет 6 метров в секунду, будет создавать ощущение более холодной погоды.

Утром в четверг будет облачно с прояснениями, но уже ближе к обеду небо затянет тучами, а к вечеру прольётся дождь. Температура днем не поднимется выше +18 градусов.

В пятницу сохранится дождливая и пасмурная погода, температура днем будет составлять около +14 градусов Цельсия, а к ночи опустится до +9. Преимущественно ожидается западный ветер до 6,1 метра в секунду.

В выходные ожидается облачная погода с прояснениями, а также температура до +16...+18 градусов. Преобладать в субботу и воскресенье будет юго-западный ветер, он будет колебаться от 1,9 до 3,9 метра в секунду. Вечером и ночью воскресенья прольется дождь.

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