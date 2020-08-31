Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 августа 2020 года: ещё 44 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 выписаны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным на 01:00 31 августа 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 44 жителя региона с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 24 639 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 143. Таким образом, общее количество зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 27 550 человек.
Количество смертей увеличилось до 469 - за последние сутки, к сожалению, умерло ещё четверо нижегородцев.
Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 31 августа 2020 года
Фото: Яндекс
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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