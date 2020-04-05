2020-04-05T12:20:37+03:00
Общество

«У ее близких обнаружили коронавирус»: Появились подробности смерти директора нижегородского лицея №180 Марины Тягуновой

Женщина скончалась два дня назад из-за двухсторонней пневмонии
Валерия ГРОМОВА
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Фото: http://lyceum180nn.ru/Фото: http://lyceum180nn.ru/
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3 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде скончалась директор лицея № 180 Марина Тягунова – на сайте образовательного учреждения уточнили, что у нее остановилось сердце.

- Педагог. Человек. Наш директор. Высочайший профессионал, добрый, порядочный человек. Она любила жизнь и любила жить. Вся ее жизнь была посвящена нашему лицею. Энергия, умение достигать намеченных целей, не пасовать перед трудностями и всегда верить в успех лицея и каждого из нас, - написали коллеги.

В социальных сетях моментально начали обсуждать случившееся – многие нижегородцы знали Марину Глебовну лично. Некоторые предположили, что у женщины диагностировали коронавирус.

Однако, как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, эта информация не соответствует действительности.

- Изучая обстоятельства летального исхода, имеем факты: лабораторно - 3 теста на COVID-19 у пациентки были отрицательные. Отягощен анамнез хроническими заболеваниями. Инструментально - двусторонняя пневмония. Посмертный диагноз - пневмония. Коронавирус - не выявлен, - написал он в своем Инстаграм.

А вот у ближайшего окружения Марины Глебовны коронавирус нашли – всех заболевших изолировали под наблюдение врачей.

- Мы не уповаем только на результаты теста, когда имеем дело с пациентом с выраженными симптомами. В стационарах используется комплекс лабораторных и инструментальных методов. Даже если тест даёт отрицательный результат, пациент с симптомами и результатами КТ, рентгена и УЗИ все равно ведётся медициной как пациент с COVID инфекцией. Мы работаем именно по этой схеме, - добавил Мелик-Гусейнов.

Он еще раз призвал нижегородцев самоизолироваться и не покидать дом без острой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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