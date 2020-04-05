Еще три нижегородки попали в топ-200 самых сексуальных девушек страны по версии мужского журнала Maxim

Четыре девушки из Нижнего Новгорода претендуют на звание «Мисс Maxim 2020» - через несколько дней после того, как несколько дней назад в топ-200 самых красивых женщин России появились фотографии нашей землячки Екатерины Гусевой, в борьбу вступили еще три красотки. Ставки высоки – победительница голосования окажется на обложке одного из выпусков мужского журнала MAXIM.

34-летняя Екатерина Гусева сейчас занимает 29-ю строчку рейтинга. На 40-м месте находится 22-летняя Анастасия Захарова, на 77-м – 31-летняя Наташа Пахмутова, а 21-летняя Валерия Романова находится на 139-й строчке.

34-летняя Екатерина Гусева

22-летняя Анастасия Захарова

31-летняя Наташа Пахмутова

21-летняя Валерия Романова

Напомним, заявки на участие в конкурсе «Мисс Maxim 2020» принимаются до 17 апреля, поэтому не исключено, что список самых горячих девушек страны еще пополнится красавицами из Нижнего Новгорода. Условия участия из года в год одинаковые: девушке нужно выложить свою фотографию в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с меткой @missmaxim2020russia и хештегом #missmaxim2020russia.

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