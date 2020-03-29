Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 29 марта 2020 года: Три новых случая заражения, два из которых - не завозные

Свыше пяти тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У одиннадцати пациентов диагноз подтвердился. Однако одного заболевшего уже выписали еще на прошлой неделе. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на утро 29 марта 2020 года.

Главной новостью минувшего дня стало заражение коронавирусом еще трех жителей Нижегородской области. Причем завозной случай только один. Два остальных произошли уже непосредственно на территории региона. У пациентов легкая и средняя степени тяжести заболевания.

В нижегородском аэропорту «Стригино» решили усилить санитарно-карантинный контроль. Теперь там формируется база лиц, прибывших из неблагополучных стран, и раздаются памятки о профилактике коронавирусной инфекции.

Между тем глава региона Глеб Никитин поручил сформировать дежурные группы в детских садах Нижегородской области. И кое-где такие группы уже появились. Так, днем ранее сообщалось, что уже подготовлено 38 дежурных групп в 22 районах. В них своих детей будут отдавать в основном родители, которые работают на предприятиях, функционирующих в бесперебойном режиме.

Побеспокоились областные власти и о врачах, которые трудятся сейчас днем и ночью, заботясь о здоровье нижегородцев. Для них закажут 750 горячих завтраков, обедов и ужинов у местных ресторанов. Еда будет доставляться прямо на рабочие места.

Имеются новости для людей с онкологическими заболеваниями. Временно консультирование пациентов с ранее установленной онкологией проводится в поликлинике нижегородского онкодиспансера с помощью телемедицины.

- Если вам необходимо проконсультироваться у онколога, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Ваш лечащий врач проведет телеконсультацию: с помощью специальной программы он направит заявку нам и получит заключение, - рассказали в медучреждении.

Новый режим работы вводится в многофункциональных центрах региона. Попасть туда с 28 марта можно только по предварительной записи. Тогда как в нижегородские суды на время вовсе перестанут пускать. Рассмотрение всех дел пока приостановлено.

Также стало известно, что с 30 марта по 5 апреля на усиленный режим работы переходят ресурсоснабжающие организации. Оперативные и аварийно-ремонтные службы предприятий тепло-, водо-, электро- и газоснабжения находятся в режиме повышенной готовности. Они в 24/7 будут выполнять свои обязанности по бесперебойной подаче ресурсов в квартиры нижегородцев.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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