«Дела у нас не очень»: Газетные киоски в Нижнем Новгороде не знают, как работать во время эпидемии коронавируса
Во время эпидемии коронавируса прибыль газетных киосков Нижнего Новгорода стала падать. Об этом «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор АО «Печать» Сергей Сурмилов.
- Конечно, мы чувствуем отток покупателей. И, если честно, не очень понимаем, можем мы работать на следующей нерабочей неделе или нет. Отовсюду приходят противоречивые данные: в разных инстанциях ситуацию расценивают по-разному, - пояснил собеседник «Комсомолки».
Чтобы хоть как-то разобраться в вопросе и ненароком не нарваться на штраф, руководство «Печати» решило взять выходной 30 марта.
- Попытаемся за понедельник понять, как нам быть дальше: работать или закрываться, - добавил Сергей Сурмилов. - Конечно, совсем уходить «на покой» не хотелось бы, все-таки дела у нас и так не очень. А с этой эпидемией что-то совсем все грустно. Например, нижегородцы стали реже пополнять транспортные карты. Куда ездить? Все позакрывали. Поэтому количество покупателей, пополняющих в наших киосках карты, сократилось примерно на треть.
Начальник «Печати» сокрушается: ситуация у газетных киосков и так не самая радужная, а с появлением коронавирусной инфекции вовсе ухудшилась. Однако Сергей Сурмилов понимает, что сейчас главное - это здоровье не только его сотрудников, но и всех нижегородцев.
- Хотели купить маски своим продавцам, но их уже нигде не найти. Зато перчатками обеспечили всех сотрудников! - заключил собеседник «Комсомолки».
Напомним, с 24 марта в Нижнем Новгороде закрылись все бассейны, фитнес-центры, аквапарки и кальянные. Частично ограничить обслуживание гостей пришлось ресторанам, кафе и барам.
А с 28 марта прекратили работу торговые центры, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты. При этом продуктовые магазины и аптеки продолжают функционировать.
Сообщалось также, что в регионе подтвердились еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Причем один случай завозной, а два остальных произошли уже на территории Нижегородской области.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Кабинет министров Российской Федерации утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом. В списке товаров для граждан содержится 23 пункта. Среди них - детские товары, медицинские изделия, зоотовары, бензин и табачные изделия. Также в перечене есть печатные средства массовой информации.
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