2020-03-28T17:04:32+03:00
Общество

Первый многофункциональный медцентр планируется сдать в Нижнем Новгороде к 20 апреля

Строители работают на объекте круглосуточно в три смены [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Строительство многофункциональных военных медцентров ведется с опережением графика.Строительство многофункциональных военных медцентров ведется с опережением графика.
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Первый многофункциональный медцентр планируется сдать в Нижнем Новгороде к 20 апреля 2020 года, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ. Поставка и монтаж медицинской техники намечены на середину месяца.

- Каждый из шестнадцати строящихся в России центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации, - подчеркнул замминистра Тимур Иванов.

Строители работают на объекте круглосуточно в три смены. Там уже залит фундамент, сейчас рабочие переходят к монтажу здания.

Несмотря на то, что до сдачи объекта почти месяц, уже определен штат и состав медперсонала будущего центра. Они приступили к обучению и повышению квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны РФ.

По словам Тимура Иванова, появление такого центра позволит обеспечить необходимой помощью пациентов как среди военных, так и среди гражданских.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что усиленные меры безопасности в связи с мировой пандемией коронавируса сейчас принимаются не только в местах массового скопления людей и на предприятиях, но и среди военных. В частности, в Нижегородской области и нескольких других регионах сейчас создаются группировки войск для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым.

Строительство многофункциональных военных медцентров ведется с опережением графика.Видео: пресс-служба Министерства обороны РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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