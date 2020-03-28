Первый многофункциональный медцентр планируется сдать в Нижнем Новгороде к 20 апреля 2020 года, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ. Поставка и монтаж медицинской техники намечены на середину месяца.

- Каждый из шестнадцати строящихся в России центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации, - подчеркнул замминистра Тимур Иванов.

Строители работают на объекте круглосуточно в три смены. Там уже залит фундамент, сейчас рабочие переходят к монтажу здания.

Несмотря на то, что до сдачи объекта почти месяц, уже определен штат и состав медперсонала будущего центра. Они приступили к обучению и повышению квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны РФ.

По словам Тимура Иванова, появление такого центра позволит обеспечить необходимой помощью пациентов как среди военных, так и среди гражданских.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что усиленные меры безопасности в связи с мировой пандемией коронавируса сейчас принимаются не только в местах массового скопления людей и на предприятиях, но и среди военных. В частности, в Нижегородской области и нескольких других регионах сейчас создаются группировки войск для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/769338" frameborder="0"></iframe> Строительство многофункциональных военных медцентров ведется с опережением графика.Видео: пресс-служба Министерства обороны РФ.

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