«Я боюсь привезти заразу»: Звезда шоу «Холостяк» не может навестить родных из-за коронавируса

Скандальная участница телешоу «Холостяк» Анастасия Смирнова пожаловалась подписчикам, что не может приехать в Нижний Новгород из-за распространения коронавирусной инфекции. Известная блондинка переживает, что в поезде ей может попасться зараженный попутчик, который пренебрег карантином после заграничной поездки.

smirnova_anastasia Звезда реалити-шоу не может повидать родственников из-за коронавируса

- Я понимаю, что многих не отпускают с работы, но хватит обтирать метро, встречаться с друзьями после работы, думать о пикниках на следующей неделе. Вас не пугают новости о том, что в Америке трупы хранят в фурах с морозильной камерой, потому что не успевают хоронить людей? Вас это не пугает? - поинтересовалась Анастасия Смирнова у фолловеров в Инстаграме. - В Европе трупы раскладывают на льду во дворцах спорта и не допускают родственников до похорон. Вам от этого не страшно? Мне страшно, и я боюсь, что мир погибнет от безответственных людей, которые не верят в происходящее.

Несостоявшаяся невеста Егора Крида заявила, что из-за таких беспечных людей она не может уехать к родным в Нижний Новгород, боясь, что больные на улице ее заразят, если уже не заразили.

- Я очень хочу домой, побыть с семьей в такое время. Но боюсь в Нижний привезти заразу. Поэтому для встречи с родными хочу сдать тест. У меня хронический тонзиллит и гайморит по несколько раз в год, так что я могу быть носителем заразы. Уже даже не обращаю внимания, если горло хрипит. Останьтесь дома! - призвала нижегородка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все торговые центры, стоматологии и салоны красоты закрываются в Нижегородской области из-за коронавируса

Правительство также отменяет льготный проезд в транспорте и ограничивает посещение парков (подробности)

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели (подробности)

Все бассейны, фитнес-центры, аквапарки и кальянные закроются из-за коронавируса в Нижнем Новгороде с 24 марта

Частично ограничить обслуживание гостей придется ресторанам, кафе, столовым и барам (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.