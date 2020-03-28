Глеб Никитин поручил организовать контроль за нижегородцами, прибывающими из-за рубежа

В Нижегородской области усилят контроль за жителям, прибывающими из-за границы. Такое поручение глава региона Глеб Никитин дал местной полиции и управлению Роспотребнадзора 27 марта на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Так, санитарно-карантинный контроль усилен в международном аэропорту «Стригино». Там формируется база лиц, прибывших из неблагополучных стран и раздаются памятки о профилактике коронавируса.

В пресс-службе рассказали, что нижегородцы, прилетевшие 27 марта из Вьетнама, были отправлены на карантин. Специалисты Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России по ПФО были готовы к приему рейса. На борту воздушного судна каждый пассажир прошел обследование на предмет выявления китайского вируса. В зале прилета нижегородцев осмотрели с помощью тепловизора.

- Граждане заполнили анкеты и расписались в уведомлении соблюдать карантин - самоизолироваться дома на 14 дней. Все были предупреждены об ответственности, в том числе уголовной, за нарушение карантина. Из аэропорта нижегородцев развезли к месту их жительства два автобуса в сопровождении машин ДПС, - уточнили в областном правительстве.

В свою очередь глава региона предложил ответственным органам организовать наблюдение за прибывшими из-за рубежа нижегородцами с помощью геолокации. Так можно контролировать соблюдение карантина.

- Тех, кто отказался добровольно предоставить информацию о себе, нужно «проверять ногами», приходить к ним домой и в случае отсутствия применять меры, при необходимости помещать в обсерватор, - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в детских садах Нижегородской области появились дежурные группы.

Напомним также, что с 28 марта в регионе вводится запрет на посещение парков, а также работу салонов красоты, торговых центров и стоматологий.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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