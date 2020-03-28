«Мы заподозрили живодеров»: Обезображенные трупы животных нашли на Автозаводе

Страшную находку обнаружили на днях жители Автозавода – сразу несколько обезображенных трупов собак и лис. В этом зверстве нижегородцы сразу же заподозрили живодеров.

- В тот день мы с другом Кириллом вышли прогуляться, - вспоминает Камиль Сябитов. – Мы частенько ходим там, где обычный человек предпочел бы «обойти». Мы даже иногда в шутку называем себя «сталкерами». Вот и тогда мы решили сделать привычный для нас круг вокруг Пермяковского озера. Как вдруг за гаражным кооперативом в поле увидели жуткую картину – там лежало несколько трупов собак и лисы.

То, что собаки умерли не своей смертью, было очевидно – две из них были замотаны в какое-то одеяло, к которому был привязан трос.

- Скорее всего, собак везли на мотоцикле или на машине, - предполагает Камиль. – Поэтому мы сразу подумали, что к этому делу причастны живодеры. Поскольку мы очень любим животных, то решили это дело просто так не оставлять.

Молодые люди принялись звонить в службу «112». Однако там им объяснили, что такими вопросами должна заниматься районная администрация.

- Когда мы дозвонились в администрацию Автозаводского района, нас послали в «Зоозащиту», - рассказал Камиль. – Дескать, вывоз трупов животных – услуга платная. А потом там и вовсе бросили трубку.

В конечном итоге к делу подключилось телевидение. Тогда же стали известны и подробности происшествия.

- Местный сторож рассказал, что собак, по всей вероятности, загрызли их же сородичи из другой стаи, - объясняет Камиль. – А лису к ним уже пригнал голод. По словам сторожа, они частенько подкармливали эту рыжую красавицу.

Выяснив все это, парни хотели только одного – чтобы тела животных побыстрее убрали.

Ведь из-за установившейся теплой погоды они запросто могли стать источником инфекции. К счастью, вскоре на место происшествия приехали специалисты, которые убрали тела животных и кремировали.

ОФИЦИАЛЬНО

- Установить причины смерти животных невозможно, так как тела находились в разложившемся состоянии, - сообщили «Комсомолке» в комитете Госветнадзора по Нижегородской области. - Трупы животных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами являются биологическими отходами. Ветеринарной службой проведены мероприятия по сбору и утилизации биологических отходов, а также дезинфекция места нахождения трупов и прилегающей территории. Данная информация направлена в территориальное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области, для принятия мер в рамках своих полномочий.

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