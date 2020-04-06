«Режим самоизоляции, а руки помыть нельзя»: нижегородцы пожаловались на отсутствие воды в доме

На систематическое отсутствие воды в кранах пожаловалась жительница дома №6 в переулке Мотальный. Сообщение Ольги Долининой появилось в сообществе «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте». Женщина утверждает, что проблемы с водоснабжением в их доме продолжаются не меньше года.

- В переулке Мотальный, 6 целый год нет воды. Сейчас карантин, но мы не можем помыть руки, умыться и постирать белье! К кому можно обратиться? Кто может защитить жителей? – задается вопросом Ольга Долинина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/771314" frameborder="0"></iframe> Нижегородцы пожаловались на отсутствие воды в доме в переулке Мотальный,6.Видео Ольги Долининой

В телефонном разговоре нижегородка рассказала «Комсомолке», что помимо жилых квартир, на первом этаже в здании располагаются еще офисные помещения. Проблемы с водой испытывают жители верхних этажей дома.

- Я четыре года снимаю здесь квартиру, плачу все и всем вовремя. Здесь проживают пенсионеры, по их словам, они неоднократно жаловались, но все тщетно. У нас почти никогда нет холодной воды. Я сейчас после операции, и уже просто не выдержала, написала об этом в соцсети, - рассказала Ольга. - Стираю я, используя воду из горячего крана. Но и эту воду нельзя назвать горячей в прямом смысле слова, если надо помыться. Муж вчера наливал и грел два часа ее. Напора холодной воды нет, в стиральной машине все ячейки уже желтые из-за ржавой воды, три месяца назад пришлось менять насосы, которые сгорели. Чтобы наполнить машину вручную, я включаю душ и вставляю в нее. Но если вода наливается в машину, а на кухне в этот момент надо помыть посуду, то я уже сделать этого не могу – напора нет вообще никакого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/771317" frameborder="0"></iframe> Жители дома в переулке Мотальный пожаловались, что не могут решить проблему плохого водоснабжения около года.Видео Ольги Долининой

Правда Ольга отметила, что после публикации в соцсети, возле их дома появились представители Нижегородского водоканала. Пока они находились рядом, из крана шла горячая вода, но длилось это недолго.

- В пятницу приехал водоканал, что-то там они делали, какие-то бетонные кольца устанавливали, и напор горячей воды пошел хороший, но это длилось полдня - как будто нам кто-то где-то ее перекрывает, - предположила Ольга.

Ее соседка Елена подтвердила, что неоднократно обращалась с проблемой в администрацию Нижнего Новгорода, подавала заявление в управляющую компанию, но проблемы с водой до сих пор не решены.

- Нас обслуживает управляющая компания «Структура», я туда лично два раза подавала заявление и много раз звонила. Нам обещают, что будут заниматься вопросом - и тишина. После нового года мне вообще сказали: «Вы теперь бесхозные, вас передадут администрации, она вами будет заниматься». Уже несколько лет длится эта катавасия. У нас есть в доме грудные дети, со мной двое внуков сейчас живут, на втором этаже ребеночек родился. Как без воды? Вот сейчас ситуация с коронавирусом эта, нам даже руки негде помыть. Утром встану на работу собираться, открою – ни горячей воды, ни холодной, - сетует Елена.

«Режим самоизоляции, а руки помыть нельзя»: нижегородцы пожаловались на отсутствие воды в доме. Фото: Ольга Долинина

Ольга Долинина сообщила «Комсомолке», что после публикации в социальных сетях, с ней связались представители городской администрации. Женщине сообщили, что в ближайшем будущем дом планируется подключить к городской системе водоснабжения.

- В настоящее время ваш дом запитан водой от сети ТЦ «Бугров центр». По данной проблеме администрацией района на городской КЧС был рассмотрен вопрос перекладки трубопровода, достигнута предварительная договоренность с водоканалом. Данный вопрос будет вынесен в ближайшее время на городскую КЧС. Если данный вид работ будет утвержден, водоканал в течение пяти дней произведет перекладку трубопровода, и вода будет поставляться в дом от городских сетей водоснабжения, - написала Ольге в соцсети некая Марина и рекомендовала переслать свои контактные данные в официальную группу администрации Нижнего Новгорода.

Кстати, по словам Ольги Долининой, утром 6 апреля возле дома были замечены коммунальщики.

В Государственной жилищной инспекции Нижегородской области сообщили, что пока жители дома №6 в переулке Мотальный не обращались к ним с жалобами по поводу отсутствия воды.

В ГЖИ также рекомендовали собственникам квартир обратиться в свою управляющую компанию, если им предоставляется услуга плохого качества. В случае бездействия обслуживающей организации, жильцам посоветовали написать заявление в Госжилинспекцию.