Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 апреля 2020 года составило 47 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде, по данным на 6 апреля 2020 года, составило 47 человек. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 22 новых случая заболевания.

Как уточнили в пресс-службе правительства, все заразившиеся давно изолированы и проходят лечение – врачи взяли у них анализы несколько дней назад, а результаты пришли в одно время.

Напомним,2 апреля в Нижегородской области было зафиксировано 13 случаев заражения - в тот день общее количество заболевших резко выросло до 25 человек. По словам губернатора Глеба Никитина, подтвержденные случаи – результат не одного дня. Кстати, 4 из 47 пациентов уже полностью выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы.

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ВАЖНО

С 30 марта 2020 года в Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать свое жилище можно лишь в некоторых случаях: если требуется неотложная медицинская помощь, нужно съездить на работу, сходить в ближайший магазин за продуктами и вещами первой необходимости, надо вынести мусор или погулять с собакой (в радиусе 100 метров от дома).

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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