Режим работы почты в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как и что будет работать

«Почта России» изменила режим работы в Нижегородской области в период самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Так, с 31 марта по 1 апреля все отделения почтовой связи в регионе будут недоступны для посещения клиентами. Однако сортировка, перевозка и доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий будет осуществляться, как и прежде.

2 и 3 апреля почтовые отделения будут функционировать по установленному для этих дней графику. И тем не менее сотрудники почты настоятельно рекомендуют нижегородцам пользоваться цифровыми сервисам.

- Мы готовы оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и так далее, - пояснили в пресс-службе «Почты России».

Список сервисов, которые позволят пользоваться услугами почтового оператора из дома:

Мобильное приложение «Почты России»

Его можно установить на любой смартфон с различных платформ (AppStore, GooglePlay и WindowsPhoneStore). С помощью этого приложения можно отслеживать почтовые отправления, заказывать курьерскую доставку на дом и узнавать о графике работы почтовых отделений.

Оформление подписки на периодические печатные издания онлайн

В разделе региональной прессы на портале podpiska.pochta.ru можно оформить подписку онлайн как на областные, так и на районные издания Нижегородской области.

Оказание услуг на дому почтальонами

Почтальоны могут принести на дом пенсии и пособия, а также доставить товары. Причем за это не взимается плата. Получить такую услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее ваш адрес, или обратившись к почтальону.

Курьерская доставка

К услугам нижегородцев - курьерская доставка. Чтобы вызвать курьера, надо позвонить по телефону 8 800 200 50 55 или оставить заявку на сайте Почты России https://www.pochta.ru/courier. Добавим, что курьер забирает отправление весом до 31,5 килограмма в удобном для клиента месте и доставляет адресату домой или на работу.

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