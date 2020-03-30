Выезд из Нижнего Новгорода в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется

С понедельника, 30 марта. в Нижегородской области ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса. Губернатор Глеб Никитин подписал указ, согласно которому в регионе вводится режим полной самоизоляции.

Теперь выходить на улицу можно только для выгула домашних животных, посещения ближайшей аптеки или продуктового магазина, а также, чтобы отправиться на работу.

В соответствии с документом, с момента подписания указа, то есть с 30 марта, жителям Нижегородской области запрещается покидать места проживания, пребывания, в том числе дачные и садовые участки, за исключением случаев, когда требуется экстренная неотложная медпомощь или возникает прямая угроза жизни и здоровью.

Правительство разработало механизм контроля, который использует техвозможности карты жителей и единой телефонной службы 112.

- Я поставил задачу, чтобы механизм контроля был понятен людям всех возрастов. В ближайшее время обеспечим его внедрение и разъяснение порядка его использования, - заявил Глеб Никитин.

Однако запрета на пользование автомобилями пока нет, а значит, людям разрешен въезд и выезд из Нижегородской области.

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели (подробности)

Всеобщий режим самоизоляции в Нижегородской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Жителей Нижегородской области отправили на самоизоляцию с 30 марта 2020 года. Как будет действовать всеобщий режим [подробности]