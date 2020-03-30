2020-03-30T21:00:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Выезд из Нижнего Новгорода в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется

Можно ли покинуть Нижний Новгород во время самоизоляции с 30 марта?
Валерия ГРОМОВА
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Выезд из Нижнего Новгорода в период самоизоляции: кому можно и как осуществляетсяВыезд из Нижнего Новгорода в период самоизоляции: кому можно и как осуществляетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С понедельника, 30 марта. в Нижегородской области ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса. Губернатор Глеб Никитин подписал указ, согласно которому в регионе вводится режим полной самоизоляции.

Теперь выходить на улицу можно только для выгула домашних животных, посещения ближайшей аптеки или продуктового магазина, а также, чтобы отправиться на работу.

В соответствии с документом, с момента подписания указа, то есть с 30 марта, жителям Нижегородской области запрещается покидать места проживания, пребывания, в том числе дачные и садовые участки, за исключением случаев, когда требуется экстренная неотложная медпомощь или возникает прямая угроза жизни и здоровью.

Правительство разработало механизм контроля, который использует техвозможности карты жителей и единой телефонной службы 112.

- Я поставил задачу, чтобы механизм контроля был понятен людям всех возрастов. В ближайшее время обеспечим его внедрение и разъяснение порядка его использования, - заявил Глеб Никитин.

Однако запрета на пользование автомобилями пока нет, а значит, людям разрешен въезд и выезд из Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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