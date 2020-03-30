2020-03-30T21:28:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на работу в Нижнем Новгороде в период самоизоляции

Можно ли покидать квартиру в Нижнем Новгороде в период самоизоляции, если вы обязаны ездить на работу
Анастасия НАЗАРОВА
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Покидать квартиру разрешается, если человек обязан ходить на работу.Покидать квартиру разрешается, если человек обязан ходить на работу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 30 марта нижегородцы переходят на домашний режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Отметим, что такой режим вводится для всех жителей приволжской столицы независимо от возраста. Горожан просят не покидать свое жилище без особой надобности. Покидать квартиру можно, если человеку требуется неотложная медицинская помощь, приобрести продукты питания или лекарственные средства, а также выкинуть мусор и выгулять питомца.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, покидать квартиру разрешается, если человек обязан ходить на работу.

- Если вы работаете, то выходить на улицу можно, только чтобы добраться от дома до работы, - пояснил глава региона.

Добавим, что региональному министерству информационных технологий и связи поручено к 31 марта разработать систему контроля за перемещением граждан вне места проживания или пребывания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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