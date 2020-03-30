Опубликованы рекомендации, которые позволят нижегородцам защитить своих детей от коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые помогут родителям защитить своих детей в период разгула коронавируса.

Прежде всего, следует максимально ограничить контакты ребят друг с другом.

Рекомендуется оставаться дома, избегая посещения заведений общепита, торгово-развлекательных, образовательных центров и прочих мест общественного пользования. Не являются исключением также дворы, парки и детские площадки.

На пользу пойдут прогулки с детьми на приусадебных участках и на индивидуальных площадках.

Опубликованы рекомендации, которые позволят нижегородцам защитить своих детей от коронавирусаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Лесопарковые зоны специалисты Роспотребнадзора советуют посещать только в случае, если там отсутствуют другие дети и взрослые.

Не помешает маленьким нижегородцам также беседа о том, как обезопасить себя за пределами квартиры. Желательно объяснить детям, что нельзя прикасаться к дверным ручкам, перилам, поручням, стенам, кнопкам лифта, а затем к лицу.

Вернувшись с улицы, нужно обработать руки дезинфицирующими средствами и снять одежду. После этого следует вымыть с мылом не только руки, но и другие открытые участки кожи. Желательно прополоскать рот и аккуратно (неглубоко) промыть нос.

В Роспотребнадзоре обращают внимание также на жизнеспособность коронавируса – до трех и более суток. У некоторых людей заболевание может протекать в легкой или стертой форме, поэтому они часто становятся источником инфекции.

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