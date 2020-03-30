2020-03-30T15:08:26+03:00
Общество

Фитнес-инструкторы проведут для нижегородцев бесплатные онлайн-тренировки

Спортсмены подготовили комплекс упражнений, для которых не требуется специальный инвентарь
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы, находящиеся в самоизоляции из-за коронавируса, смогут заниматься спортом дома.Нижегородцы, находящиеся в самоизоляции из-за коронавируса, смогут заниматься спортом дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижегородцы, находящиеся в самоизоляции из-за коронавируса, смогут заниматься спортом дома. Причем для этого не требуется специальный инвентарь, рассказали в региональном минздраве.

В рамках стартовавшего проекта «Ни дня без спорта» фитнес-инструкторы и спортивные тренеры подготовили комплексы упражнений для тех, кто сидит в четырех стенах. И первая тренировка будет доступна в 19.00 30 марта в группе министерства Нижегородской области в соцсети «ВКонтакте». А в 8.00 31 марта на страничке ведомства появится тренировка по каратэ для всех возрастов.

Напомним, проект «Ни дня без спорта» появился после того, как в регионе были запрещены любые спортивные массовые мероприятия и закрыты ФОКи, фитнес-клубы и бассейны. Его поддержал глава региона Глеб Никитин, отметив важность ЗОЖа. Ведь в том числе на это нацелен проект «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

- Приглашаю всех присоединиться к акциям, направленным на сохранение здорового образа жизни даже в таких условиях. Впереди лето, и самое время приводить себя в хорошую форму, - заявил чиновник.

Ранее областные власти сообщили, что три новых случая заражения коронавирусом на нижегородской земле были выявлены в местных больницах. Причем первые результаты их анализов были отрицательными, но повторные тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

В связи с этим в регионе перешли ко второму этапу плана по борьбе с распространением китайской заразы. Поначалу всех заболевших направляли во вторую инфекционную больницу, чтобы удобнее было поддерживать режим изоляции в одном месте. Но сейчас ведется подготовка к перепрофилированию некоторых больниц области под инфекционные стационары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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