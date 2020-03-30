2020-03-30T12:51:58+03:00
Общество

«Человечище!»: Нижегородец пытался спасти бездомного пса, провалившегося под лед на озере

Храбрый мужчина бросился в холодную воду [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Житель Нижегородской области едва не погиб, рискуя своей жизнью ради спасения бездомного пса. Мужчина бросился в воду, когда собака провалилась под лед, и попытался ее спасти.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Нижнем Новгороде рядом со стадионом «Труд». Местные жители увидели стаю бездомных собак, которые прогуливались по замерзшему озеру - в какой-то момент две из них провалились под лед. Одной удалось выбраться, а вторая начала тонуть.

Разведчик Андрей Дергунов, который проходил мимо, не растерялся и, раздевшись, бросился спасать пса. Он пробирался к беспомощному животному через лед, ломая его собой. К счастью, собака смогла выбраться самостоятельно, а Андрей вернулся на сушу весь в ссадинах и царапинах.

Его друзья сняли произошедшее на видео, которое опубликовало сообщество «Типичный Нижний Новгород» Вконтакте. Оказалось, что Андрей - член организации «Доброволец Нижний Новгород», участник конфликтов в Чечне и командир разведовательно-диверсионной группы. Его поступок восхитил не только прохожих.

«Человечище!», «Поступок настоящего человека», «Спасибо что есть такие люди», - пишут нижегородцы в комментариях.

Нижегородский разведчик бросился в ледяную воду, чтобы спасти бродячую собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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