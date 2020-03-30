«Человечище!»: Нижегородец пытался спасти бездомного пса, провалившегося под лед на озере

Житель Нижегородской области едва не погиб, рискуя своей жизнью ради спасения бездомного пса. Мужчина бросился в воду, когда собака провалилась под лед, и попытался ее спасти.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Нижнем Новгороде рядом со стадионом «Труд». Местные жители увидели стаю бездомных собак, которые прогуливались по замерзшему озеру - в какой-то момент две из них провалились под лед. Одной удалось выбраться, а вторая начала тонуть.

Разведчик Андрей Дергунов, который проходил мимо, не растерялся и, раздевшись, бросился спасать пса. Он пробирался к беспомощному животному через лед, ломая его собой. К счастью, собака смогла выбраться самостоятельно, а Андрей вернулся на сушу весь в ссадинах и царапинах.

Его друзья сняли произошедшее на видео, которое опубликовало сообщество «Типичный Нижний Новгород» Вконтакте. Оказалось, что Андрей - член организации «Доброволец Нижний Новгород», участник конфликтов в Чечне и командир разведовательно-диверсионной группы. Его поступок восхитил не только прохожих.

«Человечище!», «Поступок настоящего человека», «Спасибо что есть такие люди», - пишут нижегородцы в комментариях.